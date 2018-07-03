На территории возле ВДНХ уложили новый асфальт

3 июля, 12:57
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
На территории, прилегающей к ВДНХ, постелили новый асфальт, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Общая площадь работ по капитальному ремонту двуслойного покрытия на данном объекте составила порядка 140 тысяч квадратных метров", – цитирует заммэра Агентство "Москва".
По словам Бирюкова, уложено более 22,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси. К работам привлекалось более 140 единиц спецтехники и около 300 человек.
Всего в городе планируется отремонтировать свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта. В том числе ГБУ "Автомобильные дороги" собственными силами отремонтирует 10 миллионов квадратов.
Ранее на ВДНХ отреставрировали павильон № 11 "Казахстан". В частности, на здание вернули исторический шпиль. Его венчает пятиконечная звезда.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: