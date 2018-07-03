На территории возле ВДНХ уложили новый асфальт

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На территории, прилегающей к ВДНХ, постелили новый асфальт, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Общая площадь работ по капитальному ремонту двуслойного покрытия на данном объекте составила порядка 140 тысяч квадратных метров", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

По словам Бирюкова, уложено более 22,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси. К работам привлекалось более 140 единиц спецтехники и около 300 человек.

Всего в городе планируется отремонтировать свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта. В том числе ГБУ "Автомобильные дороги" собственными силами отремонтирует 10 миллионов квадратов.

Ранее на ВДНХ отреставрировали павильон № 11 "Казахстан". В частности, на здание вернули исторический шпиль. Его венчает пятиконечная звезда.