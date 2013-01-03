Жилец дома на юге города угрожал празднующим гражданам ружьем

В среду вечером в подъезде жилого дома на юге города произошла драка между жильцом и празднующими гражданами.

"В подъезде дома по адресу улица Елецкая, дом 8 группа граждан вела себя очень шумно, из-за чего произошел конфликт с местным жильцом", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Жилец дома начал угрожать шумной компании охотничьим ружьем, после чего началась драка, в ходе которой произошел непроизвольный выстрел.

Пострадавших нет. Участники конфликта задержаны.