Российский пловец Колесников установил мировой рекорд по заплыву на спине на 50 метров

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине в полуфинальном заплыве финала Кубка России по плаванию.

Колесников смог проплыть 50 метров за 23,55 секунды. Прежний рекорд в 23,71 секунды принадлежал американскому пловцу Хантеру Армстронгу, он установил его в прошлом году.

Отмечается, что соревнования проходят в столице Татарстана – Казани.

В 2021 году Колесников взял золото чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби, выиграв на 100-метровке комплексным плаванием. На тот момент россиянин проплыл дистанцию за 51,09 секунды.

Серебряную медаль забрал пловец из Норвегии Томоэ Хвас, на третьем месте оказался пловец из Италии Томас Чеккон.



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