Семин прокомментировал поражение "Локомотива" от "Лацио" в Лиге Европы

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Экс-наставник московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин оценил поражение команды от итальянского "Лацио" в матче группового этапа Лиги Европы. Об этом пишет ТАСС.

Игра между "Локомотивом" и "Лацио" состоялась накануне. Матч прошел на стадионе "РЖД-Арена" в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.

Экс-главный тренер московского клуба выразил мнение, что разрушение всегда дается легче, чем создание.

"Создать все очень сложно, а разрушить – легко. Больше комментариев нет", – подчеркнул Семин.

Наставника также спросили, является ли поражение "Локомотива" тренерским.

"Я уже сказал об этом", – заявил Семин.

Ранее московский "Спартак" победил "Наполи" в домашнем матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1.