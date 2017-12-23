Россия начнет выплату 15 миллионов долларов на антидопинговую систему в срок

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Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил, что Россия в срок начнет выплату 15 миллионов долларов на антидопинговую систему, как того требует Международный олимпийский комитет (МОК), передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МОК разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом. Участвовать смогут россияне с безупречной допинговой историей.

Кроме того комитет пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко и экс-заместителя министра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпийских игр в качестве официальных лиц. Приостановлено членство в международной организации главы ОКР Александра Жукова.