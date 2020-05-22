Умер теннисист Эшли Купер

Фото: AP Photo

Восьмикратный победитель теннисных "Больших шлемов" Эшли Купер скончался в возрасте 83 лет, сообщает "Газета.ру".

Купер ушел из жизни 22 мая после продолжительной болезни. Подробности не уточняются.

В 1958 году австралиец выиграл три турнира "Большого шлема", став победителем Открытого чемпионата Австралии, Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Также он четырежды выигрывал турниры "Большого шлема" в парном разряде. Кроме того, в 1957 году он помог сборной Австралии выиграть Кубок Дэвиса.