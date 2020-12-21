Вратарь сборной России по футболу и "Краснодара" Сафонов женился

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Голкипер сборной России по футболу и "Краснодара" Матвей Сафонов женился. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
"Матвей Сафонов больше не холостяк! Поздравляем Матвея и его избранницу Анастасию с бракосочетанием!" – говорится в сообщении.
В 20 матчах сезона 21-летний вратарь, играющий за Краснодар, пропустил 28 мячей.
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