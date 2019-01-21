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09:20

Популярное упражнение на пресс оказалось опасным

спорт

09:20

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Фото: depositphotos/Gorodenkoff

Самым травмоопасным упражнением при тренировках мышц пресса является скручивание. К таким выводам пришли медики и исследователи, пишет портал "Вечерняя Москва".

В случае неправильной техники человек может получить повреждение позвоночника в поясничной области. По данным статистики, каждый третий человек, пытавшийся прокачать пресс таким образом, обращается к врачам. Специалисты при этом рекомендуют заменить скручивания планкой — она не менее эффективна, но более безопасна для позвоночника.

Ранее обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский показал четыре эффективных упражнения для пресса, которые можно выполнить дома или даже в офисе. По словам специалиста, при скручиваниях у человека изолированно работают только мышцы пресса, без "включения" в работу мышц спины, как бывает при полном поднятии корпуса.

Также эксперт назвал самые опасные упражнения. В их числе французский жим лежа, особенно с прямым грифом, жим штанги из-за головы, подъем корпуса из положения лежа, обратные отжимания от скамьи, гакк-приседания.

спорт

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