Легкоатлет Шубенков прокомментировал вопрос Путину о допинге в спорте

Легкоатлет Сергей Шубенков рассказал порталу Москва 24 о ситуации с допингом в легкой атлетике.
"Знаете, можно лечить перхоть шампунем для волос, а можно гильотиной. У нас тот случай, когда был выбран второй метод. С допингом у нас сейчас на самом деле все хорошо. И судя по тому, что РУСАДА сейчас возвращается и начинает работать в полную силу, как она работала четыре года назад, и выдает довольно хорошую статистику, чем те же четыре года назад, то в целом могу сказать, что в легкой атлетике это дело идет на нет", – сообщил спортсмен.
Также Шубенков отметил, что полностью изолировать факты допинговых нарушений, конечно, сложно, но "сейчас поколение сменилось, и оно позволяет надеяться на какое-то благоразумие".
В ходе ежегодной большой пресс-конференции Владимиру Путину был задан наболевший вопрос о допинге в спорте: "Мы очистились в этой сфере настолько, чтобы мы могли говорить, что у нас все в порядке?" В ответ президент заявил, что была проведена колоссальная работа по устранению нарушений антидопинговых правил, но борьба с допингом в российском спорте еще не дала 100-процентного результата. "Мы должны стремиться к тому, чтобы это было нулевое применение", – подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, что три года назад Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило российских спортсменов в применении допинга, а Российское антидопинговое агентство – в сокрытии данных. В результате Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована, а российские легкоатлеты, в том числе Сергей Шубенков, выступили под нейтральным флагом на Олимпийских играх.
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