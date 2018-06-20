Трансляция матча англичан на ЧМ-2018 обошла по популярности свадьбу принца Гарри

20 июня 2018, 10:31
Фото: ТАСС/PA Images/Nigel French
Прямая трансляция матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса стала самой рейтинговой на британском телевидении в 2018 году.
За игрой следили 18,3 миллиона зрителей, еще три миллиона смотрели встречу на официальной странице телеканала BBC в сети. Первый матч англичан на ЧМ-2018 года смотрели 70 процентов телезрителей, сообщает "Мир 24" со ссылкой на британского журналиста Дэна Уокера.
Футбольный поединок вызвал у граждан Соединенного Королевства больше интереса, чем телетрансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, прошедшая в мае.
Игра между сборными Англии и Туниса прошла 18 июня. Встреча окончилась победой команды из Великобритании со счетом 2:1. Победный гол футболисты забили в самом конце матча.
Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Игры принимают 11 городов страны, включая Москву, где пройдет 12 матчей. Встречи организуют на стадионах "Лужники" и "Спартак".
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