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00:58

Семак оскорбил судей матча "Зенит" – "Ахмат"

спорт

00:58

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Фото: ТАСС/Вячеслав Евдоким

В матче шестого тура чемпионата России по футболу сыграли "Зенит" и грозненский "Ахмат". Главный тренер петербургской команды Сергей Семак после финального свистка нелицеприятно высказался в адрес арбитра, работавшего на встрече. Об этом сообщает РИА Новости.

После окончания игры один из помощников главного тренера "Зенита" начал разговаривать с судьями прямо на поле. В этот момент к ним подошел Сергей Семак.

"Не надо с этими козлами разговаривать", – заявил главный тренер петербургской команды.

Уточняется, что произошедшая ситуация попала в официальную трансляцию футбольного матча.

Встреча между "Зенитом" и "Ахматом" завершилась со счетом 0:0. Главный арбитр Алексей Матюнин по ходу матча принял несколько спорных решений, которые повлияли на исход игры.

Ранее во время матча пятого тура чемпионата России по футболу "Ахмат" – "Спартак" судью встречи оскорбили по громкой связи стадиона. После удаления форварда грозненской команды прозвучала фраза "Судья – козел".

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