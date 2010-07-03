Семак оскорбил судей матча "Зенит" – "Ахмат"

В матче шестого тура чемпионата России по футболу сыграли "Зенит" и грозненский "Ахмат". Главный тренер петербургской команды Сергей Семак после финального свистка нелицеприятно высказался в адрес арбитра, работавшего на встрече. Об этом сообщает РИА Новости.
После окончания игры один из помощников главного тренера "Зенита" начал разговаривать с судьями прямо на поле. В этот момент к ним подошел Сергей Семак.
"Не надо с этими козлами разговаривать", – заявил главный тренер петербургской команды.
Уточняется, что произошедшая ситуация попала в официальную трансляцию футбольного матча.
Встреча между "Зенитом" и "Ахматом" завершилась со счетом 0:0. Главный арбитр Алексей Матюнин по ходу матча принял несколько спорных решений, которые повлияли на исход игры.
Ранее во время матча пятого тура чемпионата России по футболу "Ахмат" – "Спартак" судью встречи оскорбили по громкой связи стадиона. После удаления форварда грозненской команды прозвучала фраза "Судья – козел".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.