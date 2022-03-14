Чешский клуб расторг контракт с российским голкипером Георгием Кузнецовым

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Чешский хоккейный клуб "Маримекс Колин" разорвал контракт с российским голкипером Георгием Кузнецовым, сообщает allhockey.ru.

В материале отмечается, что местные власти отказали Кузнецову в продлении вида на жительство.

Отмечается, что права на 23-летнего вратаря в Континентальной хоккейной лиге принадлежат московскому "Динамо".

Ранее американская автогоночная команда "Хаас" разорвала контракт с единственным российским пилотом "Формулы-1" Никитой Мазепиным. Кроме того, команда прекратила сотрудничество с титульным спонсором – российской компанией "Уралкалий".

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.