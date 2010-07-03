Экс-футболист "Локомотива" помогал ВСУ из Москвы

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Украинский футболист Тарас Михалик оказывал финансовую помощь ВСУ, когда выступал за московский "Локомотив".

Как пишет портал News.ru со ссылкой на YouTube-канал "Бомбардир", 35-летний игрок не афишировал подобные действия.

Отмечается, что информация появилась после того, как у футболиста случился конфликт с фанатами украинской команды "Волынь".

Михалик выступал за столичный клуб с 2013 по 2019 годы. Он является чемпионом и трижды обладателем Кубка России.

Ранее сообщалось, что против журналиста Андрея Малосолова, назвавшего игрока московского "Спартака" обезьяной, завели административное дело.