ФК "Спартак" откажется поездки в США из-за проблем с визами

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Футбольный клуб "Спартак" откажется от участия в турнире Florida Cup в американском Орландо в январе 2020 года.

Как сообщил ТАСС владелец клуба Леонид Федун, решение принято из-за проблем с получением игроками виз. "К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой, – сказал Федун. – Скорее всего, мы откажемся от этого турнира".

Он добавил, что клуб получил поддерживающие письма от организаторов и города, однако посольство США визы не дает. "Спартак" планировал сыграть в США против бразильских "Коринтианса" и "Палмейраса", а также колумбийского "Атлетико Насьональ".

В министерстве иностранных дел РФ ранее заявили, что визовая война США негативно отражается на деятелях искусства, культуры и спорта.