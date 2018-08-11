Более 100 тысяч человек приняли участие в мероприятиях Дня физкультурника в Подмосковье

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Более 100 тысяч человек стали участниками мероприятий ко Дню физкультурника в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Как отметили в пресс-службе, в Подмосковье организовали более 100 различных мероприятий в честь Дня физкультурника. который в России отмечают 11 августа. Эпицентром празднования стало Одинцово, где в субботу работали девять спортивных площадок.

По информации ведомства, в Одинцове можно было сыграть в настольный теннис, гандбол, хоккей с шайбой и панна-футбол, а также попробовать свои силы в велоспорте, ГТО, воркауте. Отдельные зоны были посвящены экстремальным видам спорта и стритболу. Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", все соревнования проходили в центральном парке и в волейбольном центре "Одинцово".