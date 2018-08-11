Более 100 тысяч человек приняли участие в мероприятиях Дня физкультурника в Подмосковье

Фото: depositphotos/microgen
Более 100 тысяч человек стали участниками мероприятий ко Дню физкультурника в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.
Как отметили в пресс-службе, в Подмосковье организовали более 100 различных мероприятий в честь Дня физкультурника. который в России отмечают 11 августа. Эпицентром празднования стало Одинцово, где в субботу работали девять спортивных площадок.
По информации ведомства, в Одинцове можно было сыграть в настольный теннис, гандбол, хоккей с шайбой и панна-футбол, а также попробовать свои силы в велоспорте, ГТО, воркауте. Отдельные зоны были посвящены экстремальным видам спорта и стритболу. Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", все соревнования проходили в центральном парке и в волейбольном центре "Одинцово".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: