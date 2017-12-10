"Спартак" разгромил ЦСКА в матче чемпионата России

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичный "Спартак" разгромил другой московский клуб – ЦСКА – в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе красно-белых и завершилась со счетом 3:0.

Два гола от хозяев поля забил Куинси Промес на 10-й и 61-й минуте матча. Автором последнего стал в добавленное время Марио Пашалич.

Матч дважды прерывали из-за поведения болельщиков. В первый раз нарушения допустили на трибунах "Спартака", второй раз отличились фанаты армейцев.

Это заключительная игра для обеих команд в 2017 году. После зимней паузы ЦСКА примет екатеринбургский "Урал", а "Спартак" в гостях сыграет с московским "Локомотивом".