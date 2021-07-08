"Тампа" завоевала Кубок Стэнли второй год подряд

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"Тампа" обыграла "Монреаль" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Мир 24".

Единственную шайбу в решающем матче провел игрок "Тампы" Росс Колтон.

Российский вратарь команды Андрей Василевский отразил 22 броска по своим воротам. Еще один россиянин, Никита Кучеров, за почти 20 минут на льду сделал пять бросков по воротам "Монреаля".

"Тампа" выиграла финальную серию со счетом 4:1 и второй год подряд завоевала главный трофей турнира – Кубок Стэнли. Для команды нынешняя победа в финале стала третьей за всю историю.

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