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Спорт

00:17

Сборная Канады в 27-й раз стала чемпионом мира по хоккею

спорт

Фото: AP/TASS/Sergei Grits

Сборная Канады обыграла команду Финляндии в финальном матче чемпионата мира по хоккею.

Игра прошла в Риге. Матч завершился в овертайме со счетом 3:2 в пользу канадцев.

В составе победителей голы забили Макс Комтуа (25-я минута), Адам Хенрик (53) и Ник Пол (67). В свою очередь, у финнов шайбы забросили Микаэль Руохомаа (9) и Петтери Линдбом (46).

Таким образом, сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею в 27-й раз. Примечательно, что канадцы проиграли три стартовые игры на текущем турнире. Сборная смогла выйти из группы лишь с четвертого места.

В четвертьфинале сборная Канады обыграла команду России. Матч завершился в овертайме со счетом 2:1.

В полуфинальном матче канадцы оказались сильнее США. Итоговый счет той встречи – 4:2 в пользу сборной Канады.

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