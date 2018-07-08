Более 20 тысяч иностранных болельщиков посетят матч Хорватия − Англия в "Лужниках"

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Свыше 20 тысяч иностранных болельщиков соберутся в "Лужниках" во время полуфинала ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Англии. Об этом сообщает пресс-служба агентства "ТурСтат". Матч состоится в среду, 11 июля.
"Более 20 тысяч болельщиков из Англии, Хорватии, Китая и других зарубежных стран посетят матч Хорватия − Англия, а посещаемость матча составит более 78 тысяч зрителей", − уточнили в агентстве.
По данным "ТурСтата", за все время турнира на пяти матчах в "Лужниках" побывали уже более 390 тысяч человек. А все матчи мундиаля с 14 июня посетили свыше 2,7 миллиона болельщиков.
В среднем на каждой игре присутствовали почти 46 тысяч человек. При этом первенство по числу зрителей на матчах ЧМ-2018 принадлежит именно "Лужникам", подчеркнули в агентстве.
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