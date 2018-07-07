Фото: АР/Pavel Golovkin
Матч между сборными России и Хорватии проходит в Сочи, команды сражаются за место в полуфинале турнира на стадионе "Фишт". Российские футболисты играют в красных футболках.
Стартовый состав российской команды выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Денис Черышев, Александр Головин, Артем Дзюба.
На счету россиян три победы в четырех встречах на турнире, хорваты же не потерпели еще ни одного поражения на мундиале.
Соперник победителя уже определился в матче Англия – Швеция. Победу со счетом 2:0 одержали англичане. Ранее определилась и другая пара полуфиналистов. 10 июля сыграют Бельгия и Франция.
Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках", ранее игры проходили также на стадионе "Спартак".
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