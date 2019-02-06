Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:32

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля

спорт

14:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля на московской "ВТБ Арене".

Столица примет Матч звезд впервые. В предыдущие годы подобные матчи проходили в Сочи и Санкт-Петербурге. Соперничают команды "Звезды России" и "Звезды мира".

Болельщики и представители СМИ выбрали по 10 из 12 игроков в каждой сборной, оставшиеся участники определены руководством лиги.

Возглавят команды наставник красноярского "Енисея" Олег Окулов и главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис.

В состав команды "Звезды России" вошли Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов из "Локомотива-Кубань", Сергей Моня и Алексей Швед из "Химок", Андрей Воронцевич, Джоэл Боломбой, Никита Курбанов из ЦСКА, а также Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Евгений Воронов ("Зенит"), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин ("Автодор").

За команду "Звезды мира" выступят: Серхио Родригес и Нандо Де Коло из ЦСКА, Джамар Смит и Морис Ндур из УНИКСа, Энтони Клеммонс ("Астана"), Джален Рейнолдс ("Зенит"), Кендрик Перри ("Нижний Новгород"), Перрин Бьюфорд ("Автодор"), Джордан Мики ("Химки"), Доррелл Райт ("Локомотив-Кубань"), Рашард Келли ("Парма"), Д'Анджело Харрисон ("Енисей").

Также известно, что форма баскетболистов будет сделана из переработанных пластиковых бутылок. Производство такой формы минимизирует воздействие на окружающую среду.

Ведущий спортивного события – Иван Ургант. Специальный гость – группа "Каста".

спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика