Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля на московской "ВТБ Арене".

Столица примет Матч звезд впервые. В предыдущие годы подобные матчи проходили в Сочи и Санкт-Петербурге. Соперничают команды "Звезды России" и "Звезды мира".

Болельщики и представители СМИ выбрали по 10 из 12 игроков в каждой сборной, оставшиеся участники определены руководством лиги.

Возглавят команды наставник красноярского "Енисея" Олег Окулов и главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис.

В состав команды "Звезды России" вошли Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов из "Локомотива-Кубань", Сергей Моня и Алексей Швед из "Химок", Андрей Воронцевич, Джоэл Боломбой, Никита Курбанов из ЦСКА, а также Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Евгений Воронов ("Зенит"), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин ("Автодор").

За команду "Звезды мира" выступят: Серхио Родригес и Нандо Де Коло из ЦСКА, Джамар Смит и Морис Ндур из УНИКСа, Энтони Клеммонс ("Астана"), Джален Рейнолдс ("Зенит"), Кендрик Перри ("Нижний Новгород"), Перрин Бьюфорд ("Автодор"), Джордан Мики ("Химки"), Доррелл Райт ("Локомотив-Кубань"), Рашард Келли ("Парма"), Д'Анджело Харрисон ("Енисей").

Также известно, что форма баскетболистов будет сделана из переработанных пластиковых бутылок. Производство такой формы минимизирует воздействие на окружающую среду.

Ведущий спортивного события – Иван Ургант. Специальный гость – группа "Каста".