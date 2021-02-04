Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

03:40

ЦСКА забил 6 голов испанскому клубу "Ла-Унион" в контрольном матче

спорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Московский футбольный клуб ЦСКА нанес разгромное поражение испанскому клубу "Ла-Унион" в контрольном матче.

Игра прошла в испанском Кампоаморе. Матч завершился со счетом 6:2.

Счет в игре на 3-й минуте открыл футболист ЦСКА Наир Тикнизян. В составе российской команды голы также забили Владислав Яковлев (36), Илья Шкурин (71), Федор Чалов (84) и Ильзат Ахметов (90). Еще один мяч в свои ворота на 76-й минуте забил игрок испанского клуба Хари.

Отмечается, что клуб "Ла-Унион" играет в четвертой испанской лиге.

ЦСКА проведет первую официальную встречу в 2021 году 21 февраля. "Армейцам" предстоит сыграть со "СКА-Хабаровском" в матче 1/8 финала Кубка России.

Ранее футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разгромил "Саутгемптон" в матче 22-го тура чемпионата Англии. Матч завершился со счетом 9:0.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать