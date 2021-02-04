ЦСКА забил 6 голов испанскому клубу "Ла-Унион" в контрольном матче

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Московский футбольный клуб ЦСКА нанес разгромное поражение испанскому клубу "Ла-Унион" в контрольном матче.

Игра прошла в испанском Кампоаморе. Матч завершился со счетом 6:2.

Счет в игре на 3-й минуте открыл футболист ЦСКА Наир Тикнизян. В составе российской команды голы также забили Владислав Яковлев (36), Илья Шкурин (71), Федор Чалов (84) и Ильзат Ахметов (90). Еще один мяч в свои ворота на 76-й минуте забил игрок испанского клуба Хари.

Отмечается, что клуб "Ла-Унион" играет в четвертой испанской лиге.

ЦСКА проведет первую официальную встречу в 2021 году 21 февраля. "Армейцам" предстоит сыграть со "СКА-Хабаровском" в матче 1/8 финала Кубка России.

Ранее футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разгромил "Саутгемптон" в матче 22-го тура чемпионата Англии. Матч завершился со счетом 9:0.