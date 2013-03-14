Skype обязан предоставлять информацию о пользователях спецслужбам

Компании-поставщики телекоммуникационных услуг обязаны предоставлять информацию о пользователях по запросу спецслужб. Об этом в эфире "Москва FM" рассказал консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий.

"В законодательстве большого количества стран, включая Россию, есть требование – предоставлять сведения по запросу спецслужб, – отметил эксперт. – Практически любой сервис, который работает в России, обязан предоставлять такого рода сведения".

Напомним, ранее появилась информация, что российские спецслужбы могут прослушивать разговоры пользователей по Skype. Также возможно отследить местонахождение человека и прочитать его переписку.