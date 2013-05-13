Запись программы "Специальный репортаж": В заложниках у родителей

Читатель M24.ru Иван спрашивает, где можно посмотреть программу "Специальный репортаж": "В заложниках у родителей".

"Где можно посмотреть запись сюжета, прошедшего в эфире 11.05.2013 в 10.15. Полностью увидеть его не получилось. В сюжете шла речь о том, как забирали девочку у отца. Нахожусь в похожей ситуации", - пишет читатель M24.ru.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Иван!

Увидеть сюжет программы "Специальный репортаж": "В заложниках у родителей" вы можете перейдя по указанной здесь ссылке.

