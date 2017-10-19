Около 800 семей очередников получат квартиры до нового года

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Примерно 800 семей в столице смогут улучшить свои жилищные условия до конца текущего года. Об этом 19 октября заявил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

"До конца текущего года мы планируем улучшить жилищные условия еще порядка 800 семей", цитирует слова Гамана "Интерфакс".

Кроме того, Гаман рассказал о планах ведомства продолжить работы по уведомлению очередников. Он уточнил, что департамент планирует разослать москвичам свыше 20 тысяч уведомлений с предложением улучшить жилищные условия в 2018 году.

Как отметил Гаман, в текстах уведомлений будет подробно описаны возможные формы улучшения жилищных условий.

Ранее глава департамента городского имущества сообщил, что с начала 2017 года в рамках реализации городских программ квартиры получили более трех тысяч московских семей. Он также отметил, что очередь на соцжилье в городе сейчас минимальная за 15 лет. По оценкам ведомства, чтобы обеспечить жильем всех очередников, потребуется еще около 15 лет.

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