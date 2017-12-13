Общественники Москвы предлагают развивать программу "Активное долголетие"

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Расширить городскую программу "Активное долголетие" предложили участники круглого стола, который состоялся 13 декабря в Московском парламентском центре. Он был организован комиссией Общественной палаты столицы по социальной политике и здравоохранению совместно с Мосгордумой.

Программа "Активное долголетие" направлена на улучшение качества жизни москвичей старшего поколения. По мнению общественников, ее необходимо развивать.

В частности, на заседании прозвучала идея создать городскую информационную площадку, которая расскажет "молодым пожилым" о возможностях в сфере образования, работы, досуга и общения в Москве.

"Старение населения – это глобальный вызов современности. Увеличение численности лиц пожилого возраста − устойчивая тенденция последних десятилетий в зарубежных странах, в Российской Федерации и в Москве", − заявила зампредседателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова. Она отметила, что, согласно прогнозам, к 2020 году средняя продолжительность жизни в стране достигнет 75,7 года. В связи с ростом числа долгожителей, важно развивать в городе новые виды социально-медицинских услуг на межведомственной основе, подчеркнула зампредседателя Общественной палаты.

По словам Шараповой, многие пожилые москвичи сталкиваются с финансовыми и медицинскими проблемами. "Но считать их всех слабыми, зависимыми и нуждающимися в удовлетворении первичных жизненных потребностей нельзя. Пожилые люди − часть общества, за их спиной − трудовой прошлое, значительный вклад, внесенный в богатство и процветание нашей страны", − подчеркнула Шарапова. "Поэтому на склоне лет они имеют потребности в том, чтобы их плодотворная, трудовая, общественно полезная деятельность продолжалась", − добавила она.

Член комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Надежда Бабкина, в свою очередь, сообщила о положительном влиянии программ правительства Москвы на улучшение демографических показателей.

"Продолжительность жизни человека зависит и от его образа жизни, и от внешних факторов. В значительной степени рост продолжительности жизни является следствием реализации мероприятий в рамках городских программ, в том числе программы "Лучшая половина жизни", − пояснила Бабкина. В числе основных задач программы она отметила оказание медицинской и социальной помощи пожилым москвичам, а также привлечение их к участию в культурных мероприятиях и образовательных проектах.

Как напомнила Бабкина, в рамках проекта "Университет третьего возраста" в центрах соцобслуживания открыты свыше 200 факультетов, где обучаются более 130 тысяч горожан пожилого возраста. В частности, примерно 11 тысяч пожилых москвичей занимаются в 121 компьютерном кружке, чтобы освоить основы компьютерной грамотности.

Кроме того, отметила Бабкина, для поддержания здорового образа жизни в столице функционируют более 500 школ здоровья, активного долголетия, арт-терапии и самообороны, а также социальной геронтологии и скандинавской ходьбы. Там проходят обучение почти 60 тысяч москвичей. Согласно статистике, 10 тысяч человек принимают активное участие в пешеходных экскурсиях и 7,2 тысячи человек − в автобусных экскурсиях по городу. Также свыше 40 тысяч пожилых москвичей посещают музеи, выставки и памятники архитектуры.

Бабкина также назвала одним из приоритетных направлений организацию культурно-досуговой деятельности горожан старшего поколения. Так, в 2016 году в столице провели 40 тысяч различных мероприятий, в которых участвовали 300 тысяч пожилых москвичей. "Значительной популярностью среди представителей старшего поколения пользуются форум-выставка "50+", яркие мероприятия клуба "Супербабушка" и "Супердедушка", концертные, танцевальные, спортивные программы и конкурсы", − рассказала Бабкина.

Она также отметила особую востребованность клубных форм работы, ведь сейчас при организациях соцобслуживания действует около тысячи кружков, которые посещают 96 тысяч человек, и примерно 600 клубов под руководством волонтеров и активных пожилых горожан. "Я много езжу по стране, общаюсь с публикой, среди которой много людей старшего возраста. У них огромное количество энергии, интереса к жизни, творческого потенциала. Но, к сожалению, не всегда есть возможности для реализации этих качеств. Москва в этом отношении может послужить примером для других регионов", − подытожила Бабкина. При этом она добавила, что и в столице осталось еще много возможностей для улучшения работы в этом направлении.