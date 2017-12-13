В Мосгордуме назвали успешной столичную программу "Активное долголетие"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В московском парламенте высоко оценили итоги реализации программы "Активное долголетие", с помощью которой создаются новые возможности для пожилых горожан.
В ходе совместного с Мосгордумой круглого стола депутат Надежды Бабкиной сообщила, что средняя продолжительность жизни в столице в прошлом году увеличилась до 70 лет. Это на три года больше, чем в 2010 году. Всего в Москве проживает 52 941 человек в возрасте старше 90 лет и 598 человек старше 100 лет, передает корреспондент портала Москва 24.
Депутат рассказала, что пенсионеры в Москве ведут активный образ жизни. Они обучаются компьютерной грамотности, занимаются скандинавской ходьбой, арт-терапией и изучают приемы самообороны. Для горожан старшего возраста в прошлом году провели 40 тысяч мероприятий, в том числе пешеходные экскурсии, выставки и форумы.
Кроме того, с 1 ноября в столице стартовал образовательный проект для пожилых людей "Серебряный университет". У пенсионеров появится возможность изучить иностранные языки, основы финансовой и правовой грамотности, а также получить профессию няни, изготовителя кукол или озеленителя городских территорий.
Бабкина отметила, что программа "Активное долголетие" должна и дальше совершенствоваться, чтобы способствовать увеличению продолжительности жизни пожилых людей.
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