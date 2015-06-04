Новый корпус перинатального центра имени Кулакова откроют в июне

Строители заканчивают работы по возведению нового корпуса Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Он расположен на юго-западе Москвы по улице Академика Опарина. В июне здесь откроется отделение патологии новорожденных и недоношенных детей со стационаром на 150 койко-мест, операционным блоком и реанимацией, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

На первом этапе строительства – в 2012 году – возведен шестиэтажный корпус с подземным этажом общей площадью более 24,8 тысячи квадратных метров.

На площадке сейчас работают около 200 человек. В настоящее время корпус практически готов: завершены монолитные и отделочные работы, закончена отделка фасада, проложены инженерные системы, выполнено благоустройство территории, закуплено и завезено 90 процентов медицинского оборудования.