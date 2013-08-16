Неизвестные в Подмосковье обстреляли собак шприцами с ядом

В Дмитровском районе неизвестные обстреляли собак шприцами с ядом

Подмосковная полиция разыскивает неизвестных, обстрелявших собак шприцами с ядовитым веществом.

Как сообщает телеканал "Москва 24", догхантеры на внедорожнике Mitsubishi обстреляли животных в одной из деревень Дмитровского района Подмосковья. Хозяева одной из собак обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время состав яда изучают специалисты. Ранее подобный случай был зафиксирован в самом Дмитрове.