Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля 2013, 23:16

Происшествия

Канадская полиция предотвратила крупные теракты

Полиция Канады предотвратила крупные теракты, арестовав несколько человек в городе Квебек и южных районах провинции Онтарио.

Задержание предполагаемых террористов стало результатом масштабной операции, в которой приняли участие полицейские, разведывательные службы Канады, агенты ФБР и сотрудники министерства национальной безопасности США, сообщает РИА Новости со ссылкой на канадскую телерадиовещательную компанию CBC.

Полиция Соединенных Штатов подчеркивает, что арестованные в Канаде не имеют никакого отношения к недавним взрывам в Бостоне.

Напомним, теракт в Бостоне произошел 15 апреля. На финише знаменитого Бостонского марафона произошли два взрыва. Три человека погибли, более 180 получили ранения.

следствие теракты аресты Канада

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика