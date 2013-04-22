Канадская полиция предотвратила крупные теракты

Полиция Канады предотвратила крупные теракты, арестовав несколько человек в городе Квебек и южных районах провинции Онтарио.

Задержание предполагаемых террористов стало результатом масштабной операции, в которой приняли участие полицейские, разведывательные службы Канады, агенты ФБР и сотрудники министерства национальной безопасности США, сообщает РИА Новости со ссылкой на канадскую телерадиовещательную компанию CBC.

Полиция Соединенных Штатов подчеркивает, что арестованные в Канаде не имеют никакого отношения к недавним взрывам в Бостоне.

Напомним, теракт в Бостоне произошел 15 апреля. На финише знаменитого Бостонского марафона произошли два взрыва. Три человека погибли, более 180 получили ранения.