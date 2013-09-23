Пассажир рейса Магнитогорск-Москва умер на борту самолета

24-летний житель Челябинской области умер на борту самолета, выполнявшего рейс Магнитогорск-Москва.

Как сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР, около 7 часов утра по местному времени пилот самолета запросил вынужденную посадку в Уфе из-за плохого самочувствия пассажира. На аэродром прибыла бригада "скорой", но она лишь констатировала смерть мужчины.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрошены очевидцы, назначен ряд исследований.