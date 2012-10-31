Совет Федерации установил ответственность для НКО-иностранных агентов

Совет Федерации одобрил поправки в Административный кодекс, устанавливающие штрафы за нарушения законодательства для некоммерческих организаций, которые имеют статус иностранных агентов.

Максимальный размер штрафа составит 500 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

Если НКО не представила в указанное время необходимые сведения, ей может быть вынесено предупреждение либо штраф от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, если организация выполняет функции иностранного агента, но не включена в соответствующий реестр, она может быть оштрафована на полмиллиона рублей.

Аналогичное наказание грозит за распространение, в том числе через СМИ и интернет, материалов без указания на то, что эти они изданы НКО-иностранным агентом.

Если же деятельность НКО приостановлена, а организация продолжает работать, штраф составит 30-50 тысяч рублей для организаторов и 3-5 тысячи для участников.

Напомним, закон "О некоммерческих организациях" был принят в июле 2012 года и вызвал неоднозначную реакцию политиков и общественных деятелей. Напомним, статус "иностранного агента" получает некоммерческая организация, спонсируемая из-за рубежа, не ставящая своей целью получение прибыли и участвующая в политической жизни России.

Поправки, устанавливающие штрафы для НКО, Госдума приняла в первом чтении в сентябре.