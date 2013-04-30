30 апреля 2013, 19:01Безопасность
ЦСКА оштрафовали на 300 тысяч рублей за поведение фанатов
Московский ЦСКА заплатит наибольшую сумму штрафа по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Армейцам придется выплатить 300 тысяч рублей.
200 тысяч ЦСКА выплатит за бросание фанатами петард на поле, а еще 100 тысяч - за скандирование болельщиками нецензурных выражений, сообщает официальный сайт РФС.
Также оштрафован московский "Спартак". "Красно-белые" выплатят 100 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники.
Столичный "Локомотив" оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.
