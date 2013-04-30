ЦСКА оштрафовали на 300 тысяч рублей за поведение фанатов

Московский ЦСКА заплатит наибольшую сумму штрафа по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Армейцам придется выплатить 300 тысяч рублей.

200 тысяч ЦСКА выплатит за бросание фанатами петард на поле, а еще 100 тысяч - за скандирование болельщиками нецензурных выражений, сообщает официальный сайт РФС.

Также оштрафован московский "Спартак". "Красно-белые" выплатят 100 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники.

Столичный "Локомотив" оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.