Московские застройщики задолжали городу почти 15 млн рублей штрафов

С начала года за административные правонарушения в области строительства вынесено 775 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 76,8 млн рублей. При этом московские застройщики задолжали городу 14,8 млн рублей, говорится на сайте столичного стройкомплекса.

Так, среди компаний-неплательщиков значатся 15 организаций, две из них задолжали 1,2 млн рублей и 1,8 млн рублей. Другие компании, не оплатившие штрафы, должны в среднем от 400 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. Должностные лица оштрафованы на 40 - 60 тысяч рублей, добавляется в материале.