Иностранец заплатит почти 3 млн рублей за контрабанду часов в Москве

Домодедовский городской суд Московской области признал 28-летнего гражданина Республики Азербайджан и США виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере при провозе через границу дорогих часов. Нарушитель должен будет выплатить государству почти три миллиона рублей.

Также иностранца оштрафуют на 200 000 рублей, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Напомним, что в июне иностранец прилетел в "Домодедово" из Женевы и попытался провезти незадекларированные часы Chopard стоимостью 18 392 000 рублей.

Задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Добавим, что суд смягчил наказание, так как у нарушителя есть малолетние дети.