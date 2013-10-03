РФС обязал "Зенит" и "Спартак" выплатить почти миллион рублей штрафа

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес штрафные санкции по итогам матча 11-го тура российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Питерский клуб заплатит 640 тысяч рублей за различные нарушения болельщиков. Еще на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны оштрафован главный тренер Лучано Спаллетти.

"Красно-белые" за некорректное поведение болельщиков заплатят 300 тысяч рублей. Главный тренер московского клуба Валерий Карпин также оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Напомним, что матч между командами, занимающими первое и второе места в чемпионате России по футболу - "Зенитом" и "Спартаком" - состоялся 28 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский". В упорной борьбе победу одержали хозяева со счетом 4:2.