Полиция задержала рэпера Killer Mike на церемонии "Грэмми" после получения наград

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Полиция Лос-Анджелеса задержала американского рэпера Killer Mike на церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" после того, как он получил три награды. Об этом сообщает RT.

Задержание артиста не имеет отношения к премии. Департамент полиции Лос-Анджелеса уточнил в соцсети X, что рэперу предъявили обвинение в нанесении побоев.

5 февраля в Лос-Анджелесе прошла 66-я ежегодная церемония вручения "Грэмми". В номинации "Песня года" награду получила певица Билли Айлиш за трек What Was I Made For? Композиция прозвучала в фильме "Барби" режиссера Греты Гервиг. За эту песню Айлиш получила в том числе "Золотой глобус".

Задержанный Killer Mike, в свою очередь, был отмечен в трех номинациях: лучшее рэп-исполнение, лучшая рэп-песня, а также лучший рэп-альбом.