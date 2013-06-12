Норвежцу Магнусу Карлсену вручен шахматный "Оскар"

Шахматный "Оскар" лучшему игроку прошлого года вручен лидеру мирового рейтинга и претенденту на титул чемпиона мира норвежцу Магнусу Карлсену на VIII мемориале Михаила Таля, открывшемся сегодня в Москве.

В турнире также участвуют чемпион мира Вишванатан Ананд, экс-чемпион мира Владимир Крамник, экс-претендент на звание чемпиона мира Борис Гельфанд, чемпион мира по быстрым шахматам Шахрияр Мамедьяров и другие, передает "Р-Спорт".

Карлсен получает "Оскар" уже четвертый год подряд.

Норвежец в четверг в первом туре белыми фигурами сыграет с Крамником, остальные пары составили Андрейкин - Морозевич, Ананд - Каруана, Гельфанд - Карякин и Накамура - Мамедьяров. Круговой турнир по шахматам с призовым фондом 100 тысяч евро завершится 23 июня.