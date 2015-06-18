Бесплатные занятия бодибалетом пройдут в саду "Эрмитаж"

В саду "Эрмитаж" с 21 июня начнутся бесплатные занятия по болибалету, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Проект "Балетомамия в саду "Эрмитаж" организован "Мосгорпарком" совместно с порталом о здоровом образе жизни The Challenger.

Занятия будут проходить каждое воскресенье, в 13.00, к участию допускаются дети старше пяти лет и взрослые. Предварительная запись не требуется.

Бодибалет включает комплекс гимнастических упражнений для начинающих балерин. Занятия помогают равномерному развитию всех мышц тела, улучшают гибкость и чувство баланса.

Балетные классы в парке будет проводить основательница школы Balletomania Лилия Сковородникова. "Специально разработанная методика правильно развивает культуру нашего тела, помогает выправить осанку, подтянуть нужные мышцы и получить заряд энергии и положительных эмоций", – отметила она.