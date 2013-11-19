Полицейские закрыли нелегальный строительный рынок под Красногорском

Подмосковные полицейские закрыли нелегальный строительный рынок в Красногорском районе Московской области, площадь которого составляла 9 тысяч квадратных метров, сообщает во вторник региональное ГУМВД.

Торговля была организована в окрестностях поселка Светлые Горы. При проверке документов на землю выяснилось, что она используется неправомерно - участок был предназначен для ведения фермерского хозяйства.

Ранее работу этого рынка приостанавливали по решению суда, однако несмотря на это он не закрылся.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к ответственности.