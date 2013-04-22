Форма поиска по сайту

22 апреля 2013, 14:59

Происшествия

В Сергиевом Посаде пропал 10-летний мальчик

Подмосковная полиция ищет 10-летнего Александра Орлова, который ушел из своего дома в Сергиевом Посаде вечером 21 апреля и до сих пор не вернулся.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, разыскиваемый среднего телосложения, рост около 125 сантиметров, светлые короткие волосы, голубые глаза, лицо европейского типа.

Был одет в спортивные брюки, черные кроссовки, бело-синюю футболку, вязаный свитер и белую ветровку. Мальчик может перемещаться на синем велосипеде.

К розыску ребенка подключены пять патрульно-постовых экипажей, сыщики, участковые и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних подмосковного УМВД.

розыск Сергиев Посад пропавшие дети чп мо

