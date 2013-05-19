Московские полицейские ищут беглецов из иркутской колонии

Преступников, которые сбежали из иркутской колонии, ищут в столице

Московские полицейские, наряду с коллегами из других регионов страны, принимают участие в розыске уголовников, которые накануне сбежали из иркутской колонии.

Четверо заключенных через подкоп сбежали из исправительной колонии строгого режима номер 19 в поселке Марково Иркутской области. Трое из мужчин сидели за групповое убийство гастарбайтеров, еще один отбывал наказание за грабеж и разбой. В поисках беглецов участвуют 2,5 тысячи сотрудников полиции и бойцов СОБРа. В помощью служебно-розыскных собак прочесывается лесной массив под Иркутском, ведется наблюдение с вертолетов.

По одной из версий правоохранителей, преступники могут скрываться в тайге. Именно там в 2005 году прятался их предполагаемый главарь Владимир Андреев. Еще одно предположение - беглецы хотят затеряться в многомиллионной Москве.