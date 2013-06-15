В Москве мотоциклист обстрелял водителя грузовика

Один человек пострадал в ночь на субботу в результате дорожного конфликта на западе Москвы.

Инцидент произошел около 2:00 на пересечении Минской и Малой Филевской улиц. Между водителями грузового автомобиля и мотоцикла вспыхнула ссора. В ходе перепалки мотоциклист выстрелил по кабине машины. Водитель грузовика получил осколочное ранение.

Стрелок с места происшествия скрылся. Медики оказали помощь пострадавшему.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. В частности, они устанавливают тип оружия, из которого был произведен выстрел. Ведется розыск водителя мотоцикла.