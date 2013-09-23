Архитекторы создадут проект реставрации Большевской трудовой коммуны

Союз архитекторов России разработает проект реставрации Большевской трудовой коммуны в подмосковном Королеве, сообщила председатель совета по архитектурному наследию союза архитекторов России.

По ее словам, власти города считают этот объект аварийным и хотят его снести. Союз архитекторов должен создать комиссию для разработки идеального проекта, который идеально впишет объект в современную жизнь города.

Архитектурный ансамбль Большевской трудовой коммуны – один из первых капитальных жилых зданий советских трудовых коммун, построенных в 20-х годах прошлого века.

Четырехэтажное здание, построенное в 1928-29 годах, предназначалось для размещения руководящего состава коммуны.