Почти 300 фасадов зданий отремонтировано в Москве в течение 2012 года

За девять месяцев 2012 в Москве отремонтировали 298 фасадов зданий. В течение 2013 года запланировано привести в порядок фасады еще 213 домов. Работы ведутся на 57 улицах центра города.

Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы подчеркивает, что "одним из самых заметных видов работ стал ремонт фасадов исторических зданий, где используется сложная технология".

В материале отмечается, что в настоящее время работы заканчиваются в доме на улице Спиридоновка, 16, строение 1. Он находится в зоне строгого регулирования застройки, вблизи памятников архитектуры – доходного дома эпохи модерн и жилого дома Наркомата путей сообщения.

Работы завершаются и в доме 18, строение 1, по Новинскому бульвару. Здание построено в период 1953-1958 годов, оно соседствует с особняком в стиле модерн и с постройками усадьбы Гагариных конца XIX века.