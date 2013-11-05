С 6 на 7 ноября закроется переезд между Голицыно и Звенигородом

С 6 на 7 ноября с 19:00 до 09:00 временно будет закрыт железнодорожный переезд на перегоне между Голицыно и Звенигородом Белорусского направления МЖД.

Это связано с проведением ремонта на этом участке для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Основные работы будут проводиться в ночное время, чтобы не создавать неудобства для водителей. Им рекомендовано заранее выбирать пути объезда. Во время работ будет задействована специализированная тяжелая техника.

Как сообщалось ранее, с 29 октября МЖД отменяет часть электричек в связи с ремонтом путей на Казанском, Киевском и Рижском направлениях.

Изменение расписания связано с плановым ремонтом путей. Они затронут, в том числе, и межобластные экспрессы. Отменены будут только те электрички, которые следуют не в часы пик.