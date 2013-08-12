Форма поиска по сайту

12 августа 2013, 17:32

Происшествия

80 нетрезвых водителей задержаны в Москве за сутки

В ходе рейда "Нетрезвый водитель" 11 августа инспекторы столичной ДПС задержали 80 нетрезвых водителей.

Как сообщает пресс-служба московской ГИБДД, 30 человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, были задержаны за три часа – с 22.00 11 августа до 01.00 12 августа. 18 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

"Всего с начала 2013 года по вине нетрезвых водителей в Москве произошло 115 ДТП, в которых 12 человек погибли и 157 получили ранения", - уточняется в пресс-релизе Госавтоинспекции.

