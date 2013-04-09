09 апреля 2013, 18:09Шоу-бизнес
В субботу Москву ждет второй Космический велопробег
В субботу 13 апреля в столице пройдет Космический велопробег в честь 52-й годовщины полета первого человека в космос. Мероприятие во второй раз организует самый известный и активный велоклуб Москвы "32 Спицы".
Перед началом пробега каждому велосипедисту вручат макет Луны, к которой так стремился Юрий Гагарин. Луну провезут по всему маршруту – от площади Гагарина до ВВЦ – и торжественно передадут встречающей стороне.
Сбор участников незабываемого велополета пройдет на площади Гагарина 13 апреля в 11:00.