09 апреля 2013, 18:09

Шоу-бизнес

В субботу Москву ждет второй Космический велопробег

В субботу 13 апреля в столице пройдет Космический велопробег в честь 52-й годовщины полета первого человека в космос. Мероприятие во второй раз организует самый известный и активный велоклуб Москвы "32 Спицы".

Перед началом пробега каждому велосипедисту вручат макет Луны, к которой так стремился Юрий Гагарин. Луну провезут по всему маршруту – от площади Гагарина до ВВЦ – и торжественно передадут встречающей стороне.

Сбор участников незабываемого велополета пройдет на площади Гагарина 13 апреля в 11:00.

