На "Теплом субботнике" детям покажут спектакль на английском языке

Фото: 2do2go.ru

8 февраля детей ждут в Саду "Эрмитаж" на "Теплом субботнике". Маленьких гостей парка ждут образовательные и развлекательные мероприятия, а также вкусное угощение. Праздник состоится на территории "Первой Детской Медиалаборатории", сообщает городская интерактивная афиша 2do2go.

Утром и после обеда - в 11.00, 12.30 и 13.30 - состоятся показы спектакля Room on the broom ("Верхом на помеле") от единственного московского англоязычного театра для детей Flying Banana Children’s Theatre. Артисты и музыканты из Великобритании и Канады расскажут о приключениях доброй ведьмы и ее друга кота. По дороге маленьких героев ожидают находки, новые друзья и захватывающие приключения. На представлении ждут ребят в возрасте от 3 до 8 лет.

В 15.00 в Саду откроется мульт-мастерская. Детей постарше - от 9 до 13 лет - научат работать в различных техниках и выбирать материалы для создания мультфильмов собственными руками (пластилин, картон, крупа).

В 16.00 на встречу с детьми придет аниматор Иван Максимов. Он расскажет о своих мультфильмах "Болеро", "Провинциальная школа", "Дочь рыбака".

Еще одним гостем "Теплого субботника" станет французская художница Тильда Лови, которая в 18.30 проведет презентацию курса современного искусства для детей "Наш лабиринт, или да, мы знаем дорогу". Тильда обучает технике коллажа, рисованию, цифровой фотографии. Дети и их родители примут участие в мастер-классе от художницы по созданию бумажной Эйфелевой башни.