14 марта 2013, 16:16

Работа

Ярмарка вакансий пройдет в СВАО 21 марта

В Северо-Восточном административном округе 21 марта пройдет ярмарка вакансий. Мероприятие состоится на ВВЦ в павильоне № 69 на втором этаже.

Время работы ярмарки – с 12.00 до 15.00, сообщает пресс-служба департамента труда.

Ярмарка вакансий – один из способов поиска работы. Подобные мероприятия пользуются успехом у работодателей, поскольку позволяют в течение нескольких часов познакомиться с большим количеством потенциальных работников. Соискатели, в свою очередь, имеют шанс найти хорошую работу.

